Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14, đường số 23, KDC Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

Quản lý, rà soát hoạt động kế toán : thu – chi, công nợ, hàng tồn kho,…

Kiểm tra công tác xuất/nhập hàng hóa, đối chiếu với bộ phận kho của công ty.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, điều chỉnh kịp thời đảm bảo tính chính xác.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế (định kỳ tháng, quí, năm).

Làm việc với cơ quan Thuế và các cơ quan Nhà nước khác liên quan đến công tác kế toán.

Cập nhật thông tin, sắp xếp và lưu trữ chứng từ đảm bảo tính đầy đủ, sắp xếp trình tự thống nhất.

Thực hiện các công tác BHXH, YT, TN và xử lý các chế độ liên quan đến bảo hiểm cho NLĐ.

Phân tích số liệu kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh theo định kỳ.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 25 – 45 tuổi.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệp làm việc tại vị trí tương đương.

Tối nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán.

Sử dụng và làm việc thành thạo các phần mềm Word, Excel, Misa. …

Nắm vững các quy định của pháp luật về lao động, luật kế toán và các luật liên quan.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, có trách nhiệm với công việc.

Có khả năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, …

Thưởng lễ, tết cuối năm

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD

