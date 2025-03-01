Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Aha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Tạ Hiện , P.Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Theo dõi doanh thu, chi phí công trình, chi phí nội bộ

-Làm việc với nhà cung cấp mua vật tư, theo dõi công nợ

- Lên kế hoạch thanh toán hàng tuần

- Làm hợp đồng, nghiệm thu thanh toán, theo dõi công nợ khách hàng

- Tính lương, BHXH cho nhân viên

- Cân đối, xuất hóa đơn VAT, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm Fast

- Kê khai, nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN và các loại thuế khác theo quy định

- Làm việc với cơ quan thuế, BHXH khi có yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm là lợi thế

- Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế.

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, thuế

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, ERP và phần mềm kế toán

- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Aha Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương, thỏa thuận khi phỏng vấn

- Thử việc 2 tháng, được hưởng 85% lương chính thức, được đào tạo qua công việc

- Tham gia chương trình đào tạo đội ngũ quản lý tiềm năng

- Cơ hội phát triển kỹ năng và nâng cao kiến thức chuyên môn

- Team building hằng năm và các chương trình nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Aha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin