Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Du hành Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Thu nhập các thông tin về chi phí đầu vào của tour du lịch theo mô hình triển khai của công ty.

- Ghi nhận lại toàn bộ các khoản chi phí cho từng đối tượng khách du lịch trong tour và theo dõi chúng.

- Thực hiện cân đối về chi phí thuế để đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp.

- Quyết toán toàn bộ tour du lịch sau khi được hoàn tất và kết thúc.

- Lập các báo cáo tài chính chi tiết.

- Tiến hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ từ Cao đẳng trở lên liên quan đến chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán,...

- Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí công việc tương đương, đã từng làm kế toán trong lĩnh vực du lịch là một lợi thế.

- Am hiểu về các nghiệp vụ kế toán cũng như kiến thức về Luật Kế toán.

- Tác phong nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

- Sử dụng thông thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán.

Tại Công ty TNHH Du hành Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9 - 11 triệu đồng/tháng (thỏa thuận theo năng lực).

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động.

- Được đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc.

- Được hưởng các chế độ khác theo luật lao động và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du hành Sài Gòn

