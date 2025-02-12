Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Du hành Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Du hành Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH Du hành Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty TNHH Du hành Sài Gòn

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Du hành Sài Gòn

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Thu nhập các thông tin về chi phí đầu vào của tour du lịch theo mô hình triển khai của công ty.
- Ghi nhận lại toàn bộ các khoản chi phí cho từng đối tượng khách du lịch trong tour và theo dõi chúng.
- Thực hiện cân đối về chi phí thuế để đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp.
- Quyết toán toàn bộ tour du lịch sau khi được hoàn tất và kết thúc.
- Lập các báo cáo tài chính chi tiết.
- Tiến hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ từ Cao đẳng trở lên liên quan đến chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán,...
- Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí công việc tương đương, đã từng làm kế toán trong lĩnh vực du lịch là một lợi thế.
- Am hiểu về các nghiệp vụ kế toán cũng như kiến thức về Luật Kế toán.
- Tác phong nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Sử dụng thông thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán.

Tại Công ty TNHH Du hành Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9 - 11 triệu đồng/tháng (thỏa thuận theo năng lực).
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.
- Môi trường làm việc trẻ, năng động.
- Được đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc.
- Được hưởng các chế độ khác theo luật lao động và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du hành Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Du hành Sài Gòn

Công ty TNHH Du hành Sài Gòn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 31-33 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

