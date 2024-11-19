Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH INTER SPORTS CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 93 Nguyễn Hoàng, P An phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo đầy đủ, chính xác và an toàn.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để cung cấp thông tin kế toán cần thiết.

Tham gia vào việc xây dựng và cải tiến quy trình kế toán của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, lập báo cáo.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH INTER SPORTS CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTER SPORTS CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin