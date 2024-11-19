Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP KIẾN TƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 54 Đường số 6 KDC Cityland, P. 5, Gò Vấp, HCM, Gò Vấp

Kế toán tổng hợp

Ghi chép và hạch toán đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong quá trình thực hiện công trình tại công ty

Quản lý về mặt sổ sách về tất cả các vật tư, tài sản, công cụ dụng cụ của Công ty.

Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ khối lượng thực hiện theo dự toán công trình

Kiểm tra, đối chiếu sổ sách, chứng từ kế toán.

Giám sát công việc của kế toán viên. Đào tạo và phát triển nhân sự kế toán.

Thực hiện các báo cáo thuế định kỳ (tháng/quý/năm) theo quy định nhà nước

Lập báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) và đột xuất khi có yêu cầu.

Tính giá thành sản xuất, công trình

Xây dựng và triển khai các quy trình, thủ tục kế toán

Lưu trữ hồ sơ sổ sách đúng chế độ kế toán

Cập nhật hệ thống kế toán, chính sách mới, luật... của Nhà nước liên quan đến hoạt động kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành Xây Dựng, Thi Công.

Quản lý toàn bộ hoạt động kế toán của công ty, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các quy định pháp luật.

Am hiểu sâu về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán, thuế và tài chính doanh nghiệ

Nhanh nhẹn, hoạt bát, cầu tiến

Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và giao tiếp tốt.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định kịp thời.

Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tổ chức, sắp xếp và lập kế hoạch công việc

Có tinh thần gắn bó với Công ty.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP KIẾN TƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: trên 15 triệu đồng

- Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội phát triển.

- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định chung của công ty

- Được hưởng các chế độ theo quy định Nhà nước

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

- Đánh giá điều chỉnh lương 01 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP KIẾN TƯỜNG

