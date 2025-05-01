Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH GTS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 24 - 25 Triệu

và sự đột phá trong quá trình làm việc

- Thiết lập, vận hành và quản lý toàn bộ hệ thống kế toán – tài chính cho nhà máy, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

- Tổ chức ghi nhận, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chính xác, kịp thời.

- Kiểm soát giá thành sản xuất, theo dõi và phân tích chi phí sản xuất để đề xuất các biện pháp tối ưu hóa.

- Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của công ty.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan như sản xuất, mua hàng, kho để đảm bảo dữ liệu kế toán chính xác, kịp thời.

- Kiểm soát hàng tồn kho, thực hiện đối chiếu định kỳ, đảm bảo tính hợp lý và chính xác của số liệu kế toán.

- Xây dựng, quản lý đội ngũ kế toán tại nhà máy, hướng dẫn và đào tạo nhân sự để nâng cao hiệu quả công việc.

- Hỗ trợ làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập khi có yêu cầu.