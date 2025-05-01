Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH GTS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 24 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH GTS VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 468 Đồng Văn Cống, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 24 - 25 Triệu
và sự đột phá trong quá trình làm việc
- Thiết lập, vận hành và quản lý toàn bộ hệ thống kế toán – tài chính cho nhà máy, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Tổ chức ghi nhận, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chính xác, kịp thời.
- Kiểm soát giá thành sản xuất, theo dõi và phân tích chi phí sản xuất để đề xuất các biện pháp tối ưu hóa.
- Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của công ty.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan như sản xuất, mua hàng, kho để đảm bảo dữ liệu kế toán chính xác, kịp thời.
- Kiểm soát hàng tồn kho, thực hiện đối chiếu định kỳ, đảm bảo tính hợp lý và chính xác của số liệu kế toán.
- Xây dựng, quản lý đội ngũ kế toán tại nhà máy, hướng dẫn và đào tạo nhân sự để nâng cao hiệu quả công việc.
- Hỗ trợ làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 24 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.
Tiếng Anh giao tiếp
KInh nghiệm vị trí tương đương trên 5 năm
Tại CÔNG TY TNHH GTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GTS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI