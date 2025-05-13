Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Kế toán trưởng

Tổ chức và thực hiện quản lý mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán

Kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm theo quy định của nhà nước

Phân loại và cung cấp thông tin quản lý

Hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn, thiết lập quy trình, biểu mẫu kế toán để đảm bảo nghiệp vụ theo kịp sự phát triển kinh doanh của Công ty và theo đúng quy định của các cơ quan liên quan

Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán

Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán đáp ứng cho công tác kiểm toán hàng năm

Dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt cho nhu cầu cân đối tài chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty

Thiết lập quan hệ với các cơ quan chức năng như: Thuế, Ngân hàng....để kịp thời cập nhật những yêu cầu, chính sách mới nhằm ứng dụng vào thực tế

Xây dựng sổ sách, chứng từ thu chi đúng chuẩn mực kế toán

Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.. cho Ban Giám đốc

Lường trước nguy cơ và đưa ra chiến lược hoạt động tài chính nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty trên nguồn lực sẵn có và nguồn lực huy động từ bên ngoài

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty về việc tổ chức thực hiện thu thập, ghi chép tổng hợp và hạch toán kế toán đối với toàn bộ hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty theo đúng quy định và chế độ tài chính, đảm bảo tính chính xác, trung thực, kịp thời. Phối hợp các phòng ban tham mưu giúp lãnh đão Công ty quản lý, phân tích tài chính, nguồn vốn, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả và an toàn sử dụng vốn trong kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc Kiểm toán. Ưu tiên những ứng viên có trình độ thạc sỹ ngành tài chính, kế toán các trường danh tiếng trong và ngoài nước.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và từng giữ chức vụ Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán. Ưu tiên những ứng viên đã từng là Kế toán trưởng/ quản lý tài chính tại các công ty, tập đoàn lớn.

Nắm vững các qui định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kiểm toán.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao và chịu được áp lực cao trong công việc.

Thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng tốt phần mềm.

Có khả năng làm việc độc lập, nhanh nhẹn, linh hoạt, xử lý tình huống tốt.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm Kế toán trưởng, quản lý tài chính trong ngành du lịch từ 3 năm trở lên hoặc sử dụng tốt ngoại ngữ Anh/ Trung.

Quyền Lợi Được Hưởng

Được làm việc trong môi trường năng động hiện đại.

Được tham gia các khoá đào tạo trong nước hoặc nước ngoài.

Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo qui định của nhà nước, khen thưởng theo kết quả kinh doanh.

Có cơ hội đi du lịch nước ngoài.

Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển

