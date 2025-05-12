Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH K-CLOSET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 Nguyễn Trãi, P Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nội bộ.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận và phê duyệt trên hệ thống.

Báo cáo thuế và nộp các loại thuế liên quan đến kinh doanh như: Thuế GTGT, thuế TNCN, thuế doanh nghiệp

Ghi nhận các nghiệp vụ kế toán vào hệ thống phần mềm kế toán.

Lập báo cáo tài chính và báo cáo dự toán định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Phân tích số liệu kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm Offline (B2C) và Online (TMĐT: Shopee, Facebook, Tiktok...) và tình hình tài chính của công ty.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.

Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới.

Đề xuất cải tiến quy trình kế toán.

Quản lý công việc và phân công nhiệm vụ cho bộ phận kế toán (1 nhân viên)

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc, 2 năm vị trí kế toán trưởng

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP, ERP, U8C...).

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính chính xác và hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20-30 triệu (tùy năng lực)

Cơm trưa nhân viên

Phép năm theo luật lao động

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET

