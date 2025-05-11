Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hoạt động tài chính kế toán

a) Quản lý tài chính kế toán

- Thiết lập và kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán, tài chính theo quy định của pháp luật và quy chế Công ty.

- Lập kế hoạch tài chính, quản lý dòng tiền, đảm bảo cân đối thu – chi và tối ưu dòng tiền trong hoạt động kinh doanh.

- Kiểm tra, giám sát việc hạch toán kế toán, thu – chi, công nợ, doanh thu, chi phí.

- Đánh giá, phân tích tình hình tài chính và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả tài chính.

- Quản lý và kiểm soát các khoản vay ngân hàng, bảo lãnh công trình, tín dụng, đảm bảo khả năng thanh toán.

b) Kiểm soát chi phí & quản lý công nợ theo từng công trình, dự án

- Theo dõi, kiểm soát và báo cáo dòng tiền theo từng hợp đồng, dự án xây dựng.

- Kiểm tra, giám sát chi phí đầu tư, chi phí mua vật tư, nhân công, thiết bị thi công.

- Đối chiếu và xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu phụ.

- Kiểm soát tiến độ thanh toán, công nợ phải thu – phải trả theo từng hợp đồng thi công.

- Phối hợp với các Phòng/Ban có liên quan để phân tích, đánh giá chi phí công trình, đảm bảo đúng định mức.

c) Lập báo cáo tài chính, thuế & kiểm toán

- Tổ chức, lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định.

- Kiểm tra, đảm bảo chứng từ hợp lệ, hợp pháp và tuân thủ các quy định về thuế.

- Phối hợp với kiểm toán, cơ quan thuế khi có quyết toán hoặc thanh tra tài chính.

- Cung cấp báo cáo tài chính nội bộ, báo cáo quản trị cho Tổng Giám đốc theo yêu cầu.

d) Xây dựng hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ

- Xây dựng và cải tiến các quy trình kế toán, tài chính phù hợp với đặc thù Công ty.

- Kiểm soát rủi ro tài chính, đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính.

- Xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm kế toán (MISA, FAST, SAP,…) tối ưu hóa công tác quản lý.

2. Hoạt động mua hàng và chuỗi cung ứng

a) Lập kế hoạch và triển khai chiến lược mua hàng, đảm bảo cung ứng vật tư, thiết bị đúng tiến độ, chất lượng và giá cả hợp lý.

b) Kiểm tra, đánh giá và đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty.

c) Giám sát quy trình mua hàng, kiểm soát giá cả, chi phí vận chuyển, đảm bảo tuân thủ ngân sách từng dự án.

d) Xây dựng hệ thống đánh giá, quản lý nhà cung cấp để tối ưu chất lượng và chi phí.

e) Phối hợp với các Phòng/Ban có liên quan để đảm bảo tính chính xác của khối lượng, chủng loại vật tư, thiết bị trước khi đặt hàng.

f) Kiểm soát hàng tồn kho, tối ưu hóa quy trình nhập – xuất kho, tránh thất thoát, lãng phí.

3. Hoạt động chung TCKT & Mua hàng

a) Quản lý, đào tạo & phát triển đội ngũ Kế toán & Mua hàng

- Tổ chức, phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất của nhân sự.

- Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ, cập nhật chính sách kế toán – thuế cho nhân viên.

- Xây dựng đội ngũ kế toán, mua hàng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

b) Xây dựng mối quan hệ đối tác: Thiết lập và duy trì quan hệ với các đối tác, cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan phục vụ hiệu quản cho hoạt động TCKT & Mua hàng của Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính; có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, trong đó tối thiểu 2-3 năm giữ vị trí Kế toán trưởng tại các công ty lĩnh vực thiết kế, thi công nội thất.

Am hiểu quản lý tài chính, kế toán xây dựng, dòng tiền dự án, kiểm soát chi phí công trình.

Có kinh nghiệm mua hàng, quản lý chuỗi cung ứng, đàm phán hợp đồng, tối ưu chi phí vật tư.

Thành thạo làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng.

Nắm vững chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam, luật thuế và tài chính doanh nghiệp.

Kỹ năng phân tích tài chính, lập báo cáo quản trị, quản lý dòng tiền; tư duy hệ thống, quản lý đội nhóm, lập kế hoạch tài chính và mua hàng.

Phẩm chất: chính trực, cẩn thận, trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc lớn.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 28 - 35 triệu/tháng + thưởng

Ngoài ra còn có các chính sách phúc lợi hấp dẫn như thưởng Esop và các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty….

Chế độ đãi ngộ đầy đủ, lễ, tết, tháng lương 13.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động. Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm.

Xét tăng lương hàng năm theo hiệu quả công việc

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Tham gia các hoạt động ngoại khóa du lịch, teambuilding hàng năm của công ty

Có cơ hội phát triển và thăng tiến lâu dài cho nhân sự đạt hiệu quả tốt trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

