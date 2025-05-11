Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1 đường số 8, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Lập kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức, điều hành, quản lý, triển khai công việc của phòng kế toán.

Kiểm soát quá trình tạo các loại chứng từ, sổ sách, và giám sát công tác lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc của công ty theo quy định.

Tổ chức, xây dựng quy trình cho phòng Kế toán.

Lập bảng cân đối kế toán, sổ chi tiết tài khoản, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quy định.

Quản lý các khoản thuế và các khoản công nợ của công ty.

Chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan thuế, các cơ quan nhà nước khi có phát sinh và thực hiện quyết toán thuế.

Đề xuất cải tiến những điểm chưa hợp lý trong công việc.

Cung cấp sổ sách, số liệu phục vụ công tác kiểm toán và kiểm tra của cơ quan chức năng.

Lập kế hoạch tài chính (quý, năm) tham mưu Ban Lãnh đạo Công ty về việc huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Chủ động theo dõi và thực hiện việc thu hồi công nợ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ kế toán trưởng, chứng chỉ CPA/ACCA là một lợi thế.

Có kinh nghiệm về quyết toán Thuế, tham mưu cho Giám đốc về Luật thuế, Luật doanh nghiệp và hệ thống kế toán Việt Nam.

Nắm vững Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán, Luật kế toán, Luật thuế, văn bản liên quan khác.Biết sử dụng phần mềm kế toán MISA, ERP SAP.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương. (

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty ngành dược quy mô khoảng 100 nhân sự

Có kiến thức sâu rộng về kế toán, thuế và kinh nghiệm về quyết toán thuế.

Am hiểu pháp luật, các quy định của nhà nước liên quan đến công tác tài chính kế toán.

Trách nhiệm, cẩn thận, bảo mật, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc, năng động và linh hoạt trong việc xử lý vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng lãnh đạo.

Kỹ năng thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin và lập báo cáo.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác đầy đủ theo luật lao động hiện hành.

Cơ hội được học hỏi, trao quyền, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin