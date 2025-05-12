Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 602/34 Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kế toán, kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nội bộ.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ kế toán, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Phân bổ chi phí sản xuất, quản lý chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất khác.

Theo dõi, tổng hợp số liệu kế toán, xây dựng báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm).

Phân tích báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, phát hiện và đề xuất giải pháp khắc phục các vấn đề phát sinh.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán, kiểm soát nội bộ.

Hỗ trợ công tác thuế, đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế.

Làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính chính xác.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thuế là một lợi thế.

Hiểu biết về quản trị chi phí, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực, xét tăng lương định kỳ hàng năm.

Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ, tết.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH

