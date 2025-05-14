Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Devie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51 đường số 1, KDC Khang An, Phú Hữu, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức, điều phối và kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán của công ty.

Hướng dẫn và giám sát nghiệp vụ của các kế toán viên, đảm bảo công việc đúng quy trình, chính xác và kịp thời.

Thực hiện và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kế toán trong sản xuất: hạch toán chi phí, phân bổ chi phí, tính giá thành, kiểm kê và kiểm soát tồn kho.

Phân tích tài chính, chi phí, dòng tiền… để hỗ trợ Ban Giám đốc đưa ra quyết định kịp thời.

Lập và rà soát các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ theo tháng, quý, năm.

Lập và nộp các báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN...) đúng hạn, phối hợp với cơ quan thuế, kiểm toán khi cần.

Xây dựng và cập nhật các quy trình, chính sách kế toán, biểu mẫu nội bộ để đảm bảo hoạt động kế toán chính xác và hiệu quả.

Quản lý việc lưu trữ chứng từ bản cứng và bản mềm một cách khoa học, đầy đủ và bảo mật.

Phối hợp thực hiện các dự án số hóa nâng cao hiệu quả liên quan đến kế toán.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

Tối thiểu 3–5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm việc trong doanh nghiệp sản xuất.

Am hiểu sâu các nghiệp vụ kế toán thương mại và sản xuất: bán hàng, phân bổ chi phí, giá thành, kiểm soát kho…

Trung thực, cẩn trọng, có trách nhiệm trong công việc.

Có năng lực quản lý, phối hợp nhóm và xử lý công việc đảm bảo hiệu quả và đúng thời hạn.

Có khả năng ứng dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả công việc.

Thành thạo phần mềm MISA AMIS, MS Excel và các công cụ hỗ trợ kế toán khác.

Tại Công Ty Cổ Phần Devie Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, nhiều tiềm năng phát triển.

Tham gia các hoạt động nội bộ: team building, sinh nhật, tiệc công ty,...

Cơ hội tham gia đào tạo nội bộ và nâng cao chuyên môn định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Devie

