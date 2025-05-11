Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP XNK Fovina Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 66 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

1. Quản lý tài chính – kế toán

• Xây dựng, tổ chức và kiểm soát hệ thống kế toán theo chuẩn mực Việt Nam và thông lệ quốc tế.

• Phân tích và đề xuất các phương án tối ưu chi phí, tối đa hóa lợi nhuận (chính sách giá bán, chiết khấu hợp lý nhằm tăng lợi nhuận.)

• Quản lý dòng tiền chặt chẽ, lập kế hoạch tài chính linh hoạt ngắn hạn và dài hạn, kiểm soát ngân sách và rủi ro tài chính, quản lý hiệu quả công nợ phải thu – phải trả

• Đề xuất phương án giảm chi phí tài chính, tối ưu quản lý hàng tồn kho và công nợ.

• Đảm bảo các báo cáo tài chính, báo cáo thuế được lập chính xác, kịp thời.

• Phối hợp với các phòng ban để xây dựng quy trình kiểm soát chi phí chặt chẽ.

• Đàm phán với ngân hàng, đối tác để có các điều khoản thanh toán linh hoạt, đảm bảo điểm uy tín tín dụng cao.

2. Kiểm soát rủi ro và tuân thủ pháp lý

• Kiểm soát các hoạt động thuế, tối ưu hóa các chính sách thuế hợp pháp.

• Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính.

• Phối hợp với các cơ quan thuế, kiểm toán và ngân hàng trong các vấn đề tài chính.

• Phối hợp cùng P.HCNS tham gia tuyển dụng, đánh giá định kỳ để đảm bảo bộ máy nhân sự của phòng luôn ổn định, đáp ứng yêu cầu của Công ty về định biên nhân sự, chất lượng nhân sự.

• Đào tạo nhân sự kế toán về ứng dụng công nghệ AI, kỹ năng số và các xu hướng kế toán hiện đại (hạn chế tối đa làm thủ công, tự động hoá nhập liệu - lập báo cáo, tiết kiệm nhân sự, nâng cao độ chính xác và tốc độ xử lý, giúp phân tích dữ liệu tài chính, dự báo dòng tiền và tối ưu giá vốn, kiểm soát chi phí sản xuất - hoá đơn - công nợ, vận hành, tồn kho, kiểm tra gian lận tài chính.)

• Đánh giá năng lực làm việc, KPIs của nhân viên thuộc bộ phận định kỳ hàng tháng, quý, năm. Xác nhận KPIs của nhân sự thuộc phòng.

• Tổ chức cuộc họp giao ban Bộ phận hàng tháng, đánh giá và báo báo kết quả làm việc của nhân sự thuộc bộ phận hàng tuần/ tháng/ năm trình BGĐ.

• Tham mưu đề xuất khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển, tuyển dụng mới, thôi việc trình BGĐ hàng tháng/ năm với nhân sự thuộc bộ phận.

• Tham mưu lãnh đạo ra quyết định tài chính, đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời kỳ biến động.

Tuổi: 25-40

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành có liên quan, có chứng chỉ KTT

Đã từng làm việc tại vị trí Quản lý tương đương tối thiểu 3 năm, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành thời trang.

Kinh nghiệm quản lý đội nhóm từ 5 người trở lên.

Kinh nghiệm Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch, bám sát mục tiêu.

Hiểu biết sâu về thuế, tài chính, ngân hàng

Kinh nghiệm sử dụng phần mềm và ứng dụng công nghệ

Sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén với xu hướng thị trường.

Kỹ năng giao tiếp & thương lượng tốt, có thể làm việc với nhiều đối tác.

Lương: 20-30 triệu + Phụ cấp cơm trưa.

Thưởng: theo KPI, sáng kiến (Tiết kiệm chi phí và hiệu quả tài chính), thưởng cuối năm.

Phúc lợi khác: chia lợi nhuận

Cơ hội phát triển sự nghiệp tại công ty thời trang đang mở rộng quy mô.

Môi trường làm việc sáng tạo, linh hoạt với đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết.

BHXH đóng ngay khi ký HĐLĐ chính thức

Phép năm, Lễ/tết, Chế độ khác hưởng đầy đủ theo Luật lao động hiện hành

Công tác xét hưởng công tác phí, tăng ca hưởng ngoài giờ

Chế độ công đoàn, du lịch và tháng 13 đầy đủ

Chế độ đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn theo vị trí

