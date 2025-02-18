Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD
Mô tả Công việc
1. Kiến trúc sư thiết kế concept kiến trúc:
- Tham gia thiết kế concept kiến trúc, thiết kế layout, hình khối và diễn hoạ 3D các công trình nhà ở cao tầng, bệnh viện, nhà ở dự án khu đô thị, công trình công nghiệp... đáp ứng yêu cầu và tiến độ công việc.
- Làm việc với chủ trì, chủ nhiệm thiết kế, các bên liên quan, phối hợp với các bộ môn khác, giám sát tác giả...
- Các công việc liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của ban lãnh đạo...
2. Kiến trúc sư triển khai thiết kế bản vẽ thi công:
- Tham gia thiết kế, triển khai bản vẽ thi công kiến trúc các công trình nhà ở cao tầng, bệnh viện, nhà ở dự án Khu đô thị, công trình công nghiệp.... đáp ứng yêu cầu và tiến độ công việc.
- Làm việc với chủ trì, chủ nhiệm thiết kế, các bên liên quan, phối hợp với các bộ môn khác, giám sát tác giả....
Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có thẩm mỹ và năng lực diễn hoạt tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm Cad, Sketup, Render, Photoshop...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI