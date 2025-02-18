Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Mô tả Công việc

1. Kiến trúc sư thiết kế concept kiến trúc:

- Tham gia thiết kế concept kiến trúc, thiết kế layout, hình khối và diễn hoạ 3D các công trình nhà ở cao tầng, bệnh viện, nhà ở dự án khu đô thị, công trình công nghiệp... đáp ứng yêu cầu và tiến độ công việc.

- Làm việc với chủ trì, chủ nhiệm thiết kế, các bên liên quan, phối hợp với các bộ môn khác, giám sát tác giả...

- Các công việc liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của ban lãnh đạo...

2. Kiến trúc sư triển khai thiết kế bản vẽ thi công:

- Tham gia thiết kế, triển khai bản vẽ thi công kiến trúc các công trình nhà ở cao tầng, bệnh viện, nhà ở dự án Khu đô thị, công trình công nghiệp.... đáp ứng yêu cầu và tiến độ công việc.

