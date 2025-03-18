Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 145 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Khảo sát hiện trạng công trình.
Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kiến trúc công trình và giám sát tác giả.
Lập dự toán sơ bộ dự án
Kiểm soát chất lượng, tiến độ các dự án được giao.
Phối hợp làm việc cùng nhóm và ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc.
Thành thạo phần mềm đồ họa: autocad, sử dụng được revit, sketch up và các phần mềm 3D là một lợi thế.
Có kĩ năng quản lý nhóm.
Có tinh thần sáng tạo, cầu thị, ý chí phấn đấu và trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc ổn định, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Được làm việc trong môi trường trẻ, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Thu nhập: 10-16 triệu/tháng
Thưởng Lễ/Tết, thưởng SXKD

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 145 Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

