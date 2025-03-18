Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 145 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Khảo sát hiện trạng công trình.
Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kiến trúc công trình và giám sát tác giả.
Lập dự toán sơ bộ dự án
Kiểm soát chất lượng, tiến độ các dự án được giao.
Phối hợp làm việc cùng nhóm và ban giám đốc
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc.
Thành thạo phần mềm đồ họa: autocad, sử dụng được revit, sketch up và các phần mềm 3D là một lợi thế.
Có kĩ năng quản lý nhóm.
Có tinh thần sáng tạo, cầu thị, ý chí phấn đấu và trách nhiệm cao trong công việc
Thành thạo phần mềm đồ họa: autocad, sử dụng được revit, sketch up và các phần mềm 3D là một lợi thế.
Có kĩ năng quản lý nhóm.
Có tinh thần sáng tạo, cầu thị, ý chí phấn đấu và trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc ổn định, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Được làm việc trong môi trường trẻ, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Thu nhập: 10-16 triệu/tháng
Thưởng Lễ/Tết, thưởng SXKD
Môi trường làm việc ổn định, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Được làm việc trong môi trường trẻ, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Thu nhập: 10-16 triệu/tháng
Thưởng Lễ/Tết, thưởng SXKD
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI