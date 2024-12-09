Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam
- Hà Nội:
- 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Tham gia chủ trì tư vấn kí HĐTK, chủ trì triển khai HĐTK, chủ trì tư vấn ký HĐTC
Nhận data khách hàng từ cấp Quản lý, kết hợp với kinh doanh tư vấn khách hàng, đóng vai trò tư vấn chính về chuyên môn
Chuẩn bị phương án định hướng/tài liệu tư vấn
Chủ trì cuộc họp/buổi làm việc với khách hàng
YÊU CẦU:
Làm toàn thời gian
Ứng viện có kinh nghiệm, tư duy kiến trúc tốt, có khả năng làm Concept kiến trúc Biệt thự, dự án, sử dụng được các phần mềm AutoCad 3Dsmax hoặc Sketchup…, triển khai công việc nhanh, hiệu quả.
Có kinh nghiệm trên 5 năm.
QUYỀN LỢI:
Thu nhập 12-18tr (tùy năng lực) + % Sản lượng.
Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức
Đào tạo chuyên môn liên tục, làm việc với các KTS giỏi và tiếp cận các công trình thực tế .
Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty
Ngày bắt đầu đi làm: Ngay sau khi công ty phỏng vấn đạt
Ngành nghề: Nội ngoại thất
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
