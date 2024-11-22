Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Big làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa CT3 Gelexia Riverside, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế: Tham gia thiết kế concept, triển khai thiết kế kiến trúc, quy hoạch và thực hiện các bản vẽ chi tiết.

- Quản lý dự án: Tham gia quản lý dự án các công trình dân dụng.

- Phối hợp: Làm việc với các bộ môn liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc.

- Số năm kinh nghiệm: Tối thiểu từ 03 năm

- Yêu thích công việc chuyên môn Kiến trúc, công tác Tư vấn thiết kế và có định hướng là kỹ sư Tư vấn thiết kế chuyên nghiệp, lâu dài

- Có tinh thần, thái độ làm việc tốt, chịu được áp lực, thách thức trong công việc

- Chứng chỉ hành nghề: Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II trở lên

- Tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành Kiến trúc các trường Đại học Kiến trúc, Đại học Xây dựng

- Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành AutoCad, phần mềm 3D (ưu tiên biết sử dụng Revit)

- Am hiểu các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế liên quan

- Có tư duy nghề nghiệp, khả năng làm việc nhóm, phối hợp công việc tốt (ưu tiên có khả năng giao tiếp, bảo vệ, trình bày phương án)

- Sử dụng tiếng anh để đọc hiểu tài liệu, bản vẽ (ưu tiên có khả năng giao tiếp tiếng Anh)

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Big Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 15 triệu net/tháng (hoặc thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm).

- Chế độ bảo hiểm: Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Lao động.

- Cơ hội thăng tiến: Có cơ hội tham gia chủ trì dự án và nhận thêm thu nhập từ vai trò này khi đạt đủ năng lực.

- Đào tạo và phát triển: Tham gia vào các dự án có chuyên môn cao, cơ hội hoàn thiện kỹ năng toàn diện, từ thiết kế đến quản lý dự án.

Lợi ích khi tham gia BIG:

- Làm việc trong môi trường năng động, với quy mô nhỏ nhưng có sự hợp tác với các công ty thiết kế lớn, tham gia vào nhiều dự án đa dạng và thú vị.

- Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân qua việc tiếp cận với các dự án thực tế, giúp các Kiến trúc sư trẻ nhanh chóng tìm ra định hướng và lĩnh vực chuyên môn yêu thích.

- Mọi ý tưởng và đóng góp của bạn đều được lắng nghe và hỗ trợ phát triển. BIG chú trọng đến khả năng quản lý công việc độc lập, tạo điều kiện để các Kiến trúc sư phát huy tối đa năng lực và tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Big

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.