Tuyển Kiến trúc sư CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu

Mức lương 22 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

- Tiếp nhận và triển khai ý kiến chỉ đạo trực tiếp trong hoạt động thiết kế.

- Tiếp nhận, tổng hợp nhu cầu liên quan về thiết kế. Tiếp nhận thiết kế mẫu, các định hướng thiết kế từ TCT, phối hợp kiểm soát hồ sơ thiết kế - Quản lý, điều hành và phát triển kênh bán, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ,...

- Trao đổi dữ liệu nhu cầu cung cấp vật tư, chất lượng sản phẩm trước khi đưavào thiết kế.

- Tham vấn các nội dung trong quá trình triển khai thiết kế với các đội thi công/doanh nghiệp về những bất cập.

- Đề xuất giải pháp công nghệ mới về nguồn vật liệu áp dụng trong công trình

- Tiếp xúc khách hàng. Ký kết hợp đồng thiết kế và lên bản vẽ thiết kế thi công. Thực hiện thiết kế bản vẽ mặt bằng, dựng 3D, Render nội ngoại thất, các bản vẽ thiết kế thi công chi tiết

Dưới 32 tuổi

- Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc sư

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế,

- Ưu tiên : Có nhiều mối quan hệ các đồng nghiệp trong ngành thiết kế

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm viêc ở vị trí, lĩnh vực tương đương.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hàng tháng từ 22.000.000 triệu đồng ( Các khoản thưởng lương tháng thứ 13 , thưởng 6 tháng, tiền nghỉ mát, thưởng các ngày lễ của nhà nước ,Tết,)

- Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ tết theo quy định....

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

