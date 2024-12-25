Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

- Thiết kế kiến trúc các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, lên ý tưởng thiết kế ban đầu

- Thiết kế triển khai các bản vẽ thiết kế kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật thi công;

- Vẽ phối cảnh – Thiết kế ý tưởng

- Triển khai thiết kế theo sự phân công của Trưởng bộ phận quản lý;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc

- Có 3-5 năm kinh nghiệm chuyên về nhà xưởng công nghiệp,

- Ưu tiên kiến trúc sư đã làm ở các đơn vị tổng thầu về nhà công nghiệp

- Thể hiện tốt bản vẽ từ cơ sở đến thi công

- Diễn họa tốt phối cảnh (sketchup....3D)

- Sử dụng thành thạo chương trình AutoCad, Sketchup, 3D Max, Photoshop

- Khả năng làm việc độc lập, nhóm, làm việc với Chủ đầu tư

Quyền Lợi

( UP TO 22TR)

Cách Thức Ứng Tuyển

