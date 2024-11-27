Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng ICAD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng ICAD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng ICAD Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng ICAD Việt Nam

Kiến trúc sư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng ICAD Việt Nam

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 7 ngõ 282 Kim Giang, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Khảo sát hiện trạng/Khớp kích thước thực tế trong hồ sơ triển khai kỹ thuật
Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công (kiến trúc + nội thất: tùy đặc thù dự án được giao)
Giám sát tác giả trong quá trình thi công
Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ thông tin trong quá trình thi công
Kiểm soát toàn bộ bản vẽ ME (bản vẽ của các thầu phụ hoặc các cộng tác viên chuyên sâu làm cộng tác viên với công ty)
Sản phẩm đầu ra: Bộ bản vẽ kỹ thuật thi công của toàn bộ dự án được giao

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung về kỹ năng:
Yêu cầu chung về kỹ năng
Kĩ năng sử dụng phần mềm: Auto Cad, Photoshop, 3DS Max + Vray/Corona
Có khả năng sử dụng các phần mềm đồ họa khác như Sketchup, Illustrator, Indesign ... hay vẽ tay là 1 lợi thế.
Yêu cầu về kinh nghiệm:
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế thi công văn phòng là 1 lợi thế
Đề cao sự sáng tạo đột phá và thử nghiệm cái mới/
Có khả năng tư duy thiết kế công năng tốt, đạt yêu cầu về thẩm mỹ, am hiểu cấu tạo và vật liệu.

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng ICAD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, năng động, học hỏi được nhiều. Công ty đã có bề dày phát triển 13 năm.

i trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, năng động, học hỏi được nhiều. Công ty đã có bề dày phát triển 13 năm.
Lương cơ bản phụ thuộc vào năng lực của ứng viên từ 12 triệu - 18 triệu/tháng.
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo kết quả công việc
Ngoài lương cơ bản công ty còn có các chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa, đi lại
BHXH, BHYT theo luật định
Có cơ hội thăng tiến trong công việc (Trưởng nhóm, Trưởng phòng)
Được đánh giá và xét tăng lương hàng năm;
Tổ chức sinh nhật hàng tháng, Team building hàng năm, Year end party
Chương trình khám sức khoẻ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng ICAD Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng ICAD Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng ICAD Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: tầng 2, số 7 ngõ 282 Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kien-truc-su-thu-nhap-12-18-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job261288
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Kiến trúc sư Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 293 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 293 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Kiến trúc sư Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THN VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH 912 ARCHITECTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH 912 ARCHITECTS
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH quảng cáo và nội thất House Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH quảng cáo và nội thất House Design
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Kiến trúc Quốc tế Times Mirror làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu Công ty Cổ phần Kiến trúc Quốc tế Times Mirror
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản CRV Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản CRV Pro Company
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÀ NỘI 79 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÀ NỘI 79
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Vinaduy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vinaduy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG VIỆT
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT I.D làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT I.D
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Icetea Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu Công ty TNHH Icetea Software
Tới 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty Cổ phần NTTe-MOI
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XCONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XCONS VIỆT NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG VIỆT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Hà Nội ngàn năm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Hà Nội ngàn năm
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NKB ARCHI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NKB ARCHI VIỆT NAM
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Hà Nội ngàn năm làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty Cổ phần Hà Nội ngàn năm
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Han Cco Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Han Cco Vina
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu JobsGO Recruit
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm