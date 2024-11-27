Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng ICAD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 7 ngõ 282 Kim Giang, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Khảo sát hiện trạng/Khớp kích thước thực tế trong hồ sơ triển khai kỹ thuật

Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công (kiến trúc + nội thất: tùy đặc thù dự án được giao)

Giám sát tác giả trong quá trình thi công

Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ thông tin trong quá trình thi công

Kiểm soát toàn bộ bản vẽ ME (bản vẽ của các thầu phụ hoặc các cộng tác viên chuyên sâu làm cộng tác viên với công ty)

Sản phẩm đầu ra: Bộ bản vẽ kỹ thuật thi công của toàn bộ dự án được giao

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung về kỹ năng:

Yêu cầu chung về kỹ năng

Kĩ năng sử dụng phần mềm: Auto Cad, Photoshop, 3DS Max + Vray/Corona

Có khả năng sử dụng các phần mềm đồ họa khác như Sketchup, Illustrator, Indesign ... hay vẽ tay là 1 lợi thế.

Yêu cầu về kinh nghiệm:

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế thi công văn phòng là 1 lợi thế

Đề cao sự sáng tạo đột phá và thử nghiệm cái mới/

Có khả năng tư duy thiết kế công năng tốt, đạt yêu cầu về thẩm mỹ, am hiểu cấu tạo và vật liệu.

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng ICAD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, năng động, học hỏi được nhiều. Công ty đã có bề dày phát triển 13 năm.

i trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, năng động, học hỏi được nhiều. Công ty đã có bề dày phát triển 13 năm.

Lương cơ bản phụ thuộc vào năng lực của ứng viên từ 12 triệu - 18 triệu/tháng.

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo kết quả công việc

Ngoài lương cơ bản công ty còn có các chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa, đi lại

BHXH, BHYT theo luật định

Có cơ hội thăng tiến trong công việc (Trưởng nhóm, Trưởng phòng)

Được đánh giá và xét tăng lương hàng năm;

Tổ chức sinh nhật hàng tháng, Team building hàng năm, Year end party

Chương trình khám sức khoẻ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng ICAD Việt Nam

