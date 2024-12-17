Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 331 Bến Vân Đồn

- Phường 1

- Quận 4, Quận 4, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, tư vấn định hướng thiết kế phù hợp công trình.
Khảo sát thực tế và chốt khách ký HĐ thiết kế/thi công và bàn giao công việc cho bộ phận thiết kế.
Theo dõi, kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm thiết kế, làm việc tương tác với khách hàng trong quá trình thiết kế.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ CĐ chuyên ngành Kinh tế xây dựng, kiến trúc,...
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt, gu thẩm mỹ.
Am hiểu và nắm rõ ngôn ngữ, phong cách thiết kế kiến trúc – nội thất.
Sẵn sàng làm việc với khách hàng ngoài giờ,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 25.000.000 + thưởng + % doanh thu (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;
Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ tết theo quy định của nhà nước và thưởng tháng lương thứ 13;
Du lịch thường niên, hoạt động thể dục thể thao hàng tuần, tiệc sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 41-43 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

