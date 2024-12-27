Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN N.K HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN N.K HOMES
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1, Ngõ 86 Cổ Bi, Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Khảo sát hiện trạng và tư vấn khách hàng
Triển khai thiết kế Concept 2D và 3D
Triển khai Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công
Bóc tách khối lượng dự toán ( Chưa biết sẽ được đào tạo)
Triển khai hồ sơ thi công
Giám sát tác giả.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc và nội thất
Sử dụng thành thạo: AutoCad, Sketchup, Enscape, PTS, Office...
Ưu tiên độ tuổi từ: 22 đến 30 tuổi
Có kỹ năng giao tiếp.
Chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN N.K HOMES Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + thưởng theo công trình.
BHXH, phụ cấp đi lại
Du lịch hàng năm theo công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN N.K HOMES
