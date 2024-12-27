Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN N.K HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1, Ngõ 86 Cổ Bi, Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Khảo sát hiện trạng và tư vấn khách hàng

Triển khai thiết kế Concept 2D và 3D

Triển khai Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công

Bóc tách khối lượng dự toán ( Chưa biết sẽ được đào tạo)

Triển khai hồ sơ thi công

Giám sát tác giả.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc và nội thất

Sử dụng thành thạo: AutoCad, Sketchup, Enscape, PTS, Office...

Ưu tiên độ tuổi từ: 22 đến 30 tuổi

Có kỹ năng giao tiếp.

Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN N.K HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng theo công trình.

BHXH, phụ cấp đi lại

Du lịch hàng năm theo công ty

