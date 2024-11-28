Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21, ngách 95/3, phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai bản vẽ thi công kiến trúc công trình, triển khai bản vẽ thi công nội thất.

- Diễn hoạ 3D phối cảnh ngoại thất.

- Thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công nhà hàng, khách sạn, biệt thự, nhà phố, chung cư, nhà ở dân dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học Khoa Kiến trúc, Kiến trúc Công Trình hoặc Kiến trúc Quy hoạch.

- Làm Fulltime.

- Chăm chỉ, có khả năng làm việc nhóm, ham học hỏi, có mục tiêu cụ thể trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận.

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo.

- Thưởng lễ, tết; nghỉ lễ, tết cùng các chế độ phúc lợi khác dành cho người lao động.

- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội học tập, thăng tiến, lương thưởng hấp dẫn, nhiều chế độ đãi ngộ và quan tâm người lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG VIỆT

