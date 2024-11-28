Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG VIỆT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 21, ngách 95/3, phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
- Triển khai bản vẽ thi công kiến trúc công trình, triển khai bản vẽ thi công nội thất.
- Diễn hoạ 3D phối cảnh ngoại thất.
- Thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công nhà hàng, khách sạn, biệt thự, nhà phố, chung cư, nhà ở dân dụng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học Khoa Kiến trúc, Kiến trúc Công Trình hoặc Kiến trúc Quy hoạch.
- Làm Fulltime.
- Chăm chỉ, có khả năng làm việc nhóm, ham học hỏi, có mục tiêu cụ thể trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận.
- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo.
- Thưởng lễ, tết; nghỉ lễ, tết cùng các chế độ phúc lợi khác dành cho người lao động.
- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội học tập, thăng tiến, lương thưởng hấp dẫn, nhiều chế độ đãi ngộ và quan tâm người lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
