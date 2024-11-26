Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tham gia chủ trì tư vấn kí HĐTK, chủ trì triển khai HĐTK, chủ trì tư vấn ký HĐTC
Nhận data khách hàng từ cấp Quản lý, kết hợp với kinh doanh tư vấn khách hàng, đóng vai trò tư vấn chính về chuyên môn
Chuẩn bị phương án định hướng/tài liệu tư vấn
Chủ trì cuộc họp/buổi làm việc với khách hàng

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm toàn thời gian
Ứng viện có kinh nghiệm, tư duy kiến trúc tốt, có khả năng làm Concept kiến trúc Biệt thự, dự án, sử dụng được các phần mềm AutoCad 3Dsmax hoặc Sketchup..., triển khai công việc nhanh, hiệu quả.
Có kinh nghiệm trên 5 năm.

Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12-18tr (tùy năng lực) + % Sản lượng.
Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức
Đào tạo chuyên môn liên tục, làm việc với các KTS giỏi và tiếp cận các công trình thực tế .
Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty
Ngày bắt đầu đi làm: Ngay sau khi công ty phỏng vấn đạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Toà nhà Lancaster, 20 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

