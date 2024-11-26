Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tham gia chủ trì tư vấn kí HĐTK, chủ trì triển khai HĐTK, chủ trì tư vấn ký HĐTC

Nhận data khách hàng từ cấp Quản lý, kết hợp với kinh doanh tư vấn khách hàng, đóng vai trò tư vấn chính về chuyên môn

Chuẩn bị phương án định hướng/tài liệu tư vấn

Chủ trì cuộc họp/buổi làm việc với khách hàng

Làm toàn thời gian

Ứng viện có kinh nghiệm, tư duy kiến trúc tốt, có khả năng làm Concept kiến trúc Biệt thự, dự án, sử dụng được các phần mềm AutoCad 3Dsmax hoặc Sketchup..., triển khai công việc nhanh, hiệu quả.

Có kinh nghiệm trên 5 năm.

Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12-18tr (tùy năng lực) + % Sản lượng.

Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức

Đào tạo chuyên môn liên tục, làm việc với các KTS giỏi và tiếp cận các công trình thực tế .

Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty

Ngày bắt đầu đi làm: Ngay sau khi công ty phỏng vấn đạt

