Tuyển Kiến trúc sư Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - tòa nhà OCT 3D Khu đô thị HandiResco Phạm Văn Đồng , Bắc Từ Liêm Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

-Ngồi làm việc tại văn phòng: tiếp nhận và xử lý cuộc gọi lên hotline chăm sóc khách hàng để giải đáp các thắc mắc về dịch vụ Internet Wifi của Viettel như: khách hàng báo hỏng đường truyền, kết nối lỗi, yêu cầu thay đổi mật khẩu, gia hạn, kết thúc hợp đồng,...

-

- Chỉ nhận cuộc gọi đến,không gọi ra để bán hàng, không có chỉ tiêu sale

không gọi ra để bán hàng, không có chỉ tiêu sale

-Hoàn tất ghi chú trên trang báo cáo làm việc

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tôt nghiệp Trung cấp - nghề trở lên ( Không yêu cầu đúng chuyên ngành )

- Giao tiếp chủ động , nhanh nhẹn, giọng nói rõ ràng, phát âm chuẩn

- Chăm chỉ, đáp ứng được làm theo ca

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập6.500.000 - 9.000.000 VNĐ/ tháng

6.500.000 - 9.000.000 VNĐ/ tháng

- Thử việc 2 tháng nhận full 100% thu nhập, sau 2 tháng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước

- Thưởng thâm niên:

+ Làm từ 1 năm trở lên: + 200.000 VNĐ/ tháng

+ Làm từ 2 năm trở lên: + 400.000 VNĐ/ tháng

- Thưởng Lễ, Tết, tháng lương thứ 13 ; chế độ thăm hỏi khác từ Công đoàn Công ty

- Được đào tạo bài bản từ đầu ( cả kỹ năng và nghiệp vụ) có hỗ trợ lương

- Được cung cấp toàn bộ thiết bị làm việc đầy đủ ( máy tính , tai phone )

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Trưởng nhóm, trưởng ca , giám sát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin