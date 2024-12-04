Tuyển Kiến trúc sư Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Bellsystem24 VietNam
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- tòa nhà OCT 3D Khu đô thị HandiResco Phạm Văn Đồng , Bắc Từ Liêm Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
-Ngồi làm việc tại văn phòng: tiếp nhận và xử lý cuộc gọi lên hotline chăm sóc khách hàng để giải đáp các thắc mắc về dịch vụ Internet Wifi của Viettel như: khách hàng báo hỏng đường truyền, kết nối lỗi, yêu cầu thay đổi mật khẩu, gia hạn, kết thúc hợp đồng,...
- Chỉ nhận cuộc gọi đến,không gọi ra để bán hàng, không có chỉ tiêu sale
-Hoàn tất ghi chú trên trang báo cáo làm việc
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tôt nghiệp Trung cấp - nghề trở lên ( Không yêu cầu đúng chuyên ngành )
- Giao tiếp chủ động , nhanh nhẹn, giọng nói rõ ràng, phát âm chuẩn
- Chăm chỉ, đáp ứng được làm theo ca
Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập6.500.000 - 9.000.000 VNĐ/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam
