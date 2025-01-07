Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ANH MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ANH MINH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện bản vẽ kỹ thuật chi tiết, phối cảnh 2D, 3D các công trình kiến trúc.
Tham gia các cuộc họp, trao đổi với khách hàng và các bên liên quan.
Nghiên cứu, cập nhật kiến thức, công nghệ mới trong lĩnh vực kiến trúc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kiến trúc.
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Thành thạo các phần mềm thiết kế kiến trúc: AutoCAD, SketchUp, 3ds Max, Photoshop, Lumion (hoặc các phần mềm tương đương).
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ANH MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo báo giá và thỏa thuận chi tiết
Chủ động không gian, thời gian làm việc, không cần đến văn phòng
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ANH MINH
