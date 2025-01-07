Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ANH MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện bản vẽ kỹ thuật chi tiết, phối cảnh 2D, 3D các công trình kiến trúc.

Tham gia các cuộc họp, trao đổi với khách hàng và các bên liên quan.

Nghiên cứu, cập nhật kiến thức, công nghệ mới trong lĩnh vực kiến trúc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kiến trúc.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Thành thạo các phần mềm thiết kế kiến trúc: AutoCAD, SketchUp, 3ds Max, Photoshop, Lumion (hoặc các phần mềm tương đương).

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ANH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo báo giá và thỏa thuận chi tiết

Chủ động không gian, thời gian làm việc, không cần đến văn phòng

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ANH MINH

