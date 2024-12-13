Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 145 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Kỹ sư kiến trúc làm việc cùng Ban Dự án của công ty, phối hợp cùng các kĩ sư thiết kế khác và Ban Quản lý trực tiếp để thực hiện các công việc:
Khảo sát hiện trạng công trình.
Làm việc với khách hàng , chủ đầu tư.
Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, kỹ thuật, hồ sơ thiết kế thi công..
Kiểm soát chất lượng, tiến độ các dự án được giao.
Phối hợp làm việc cùng nhóm và Ban Giám đốc.
Báo cáo tiến độ, chất lượng công việc lên cấp quản lý

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chính
Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc dân dụng và công nghiệp, kiến trúc quy hoạch.
Kinh nghiệm (ưu tiên): Ưu tiến các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế nhà máy, nhà xưởng công nghiệp, am hiểu về thiết kế TCVN, QCVN.
Có tinh thần sáng tạo, cầu thị, ý chí phấn đấu và trách nhiệm cao trong công việc.
Kỹ năng cần có
Thành thạo phần mềm đồ họa: Autocad, revit. sử dụng được phần mềm sketchup, enscape là lợi thế.
Kỹ năng mềm: Có kĩ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; Giao tiếp, làm việc với khách hàng, Quản lý tiến độ công việc ; Giải quyết vấn đề.
Ưu tiên
Kỹ năng thuyết trình tốt.
Ngoại ngữ: có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-25 triệu/tháng (thưởng doanh thu theo thời kỳ của công ty).
Hưởng Lễ/Tết, thưởng SXKD.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty
Môi trường làm việc ổn định, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Được làm việc trong môi trường trẻ, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc cách tuần. ( tăng ca được tính tiền tăng ca theo quy định).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 145 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

