Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NKB ARCHI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NKB ARCHI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NKB ARCHI VIỆT NAM

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NKB ARCHI VIỆT NAM

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 14, số 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Triển khai hồ sơ thiết kế Cơ sở, thiết kế Bản vẽ thi công Bộ môn Kiến trúc (Nội thất hoặc cảnh quan).
Phối hợp và làm việc với các thầu phụ bộ môn liên quan: Kết cấu, cơ điện,.v..v.. (có tiền bối hướng dẫn).
Tham gia các cuộc họp về Thiết kế kỹ thuật với Chủ đầu tư hoặc các nhà thầu phụ
Kiểm tra hồ sơ in ấn

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về triển khai các bản vẽ kỹ thuật (ví dụ như chung cư cao tầng, văn phòng, khu dân cư, trung tâm thương mại, khách sạn, resort ...)
Hiểu về vật liệu xây dựng, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật công trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định của nhà nước về các bước triển khai thiết kế kiến trúc công trình là một lợi thế
Biết triển khai Hồ sơ Thiết kế chi tiết Nội thất và Cảnh quan là 1 lợi thế
Ưu tiên biết sử dụng Revit Kiến trúc thành thạo (kỹ thuật View, kỹ thuật filter,...)
Sử dụng thành thạo Autocad và các phần mềm văn phòng cần thiết khác.
Ưu tiên ứng viên nhiệt tình, chủ động sáng tạo trong công việc và sẵn sàng đi họp, đi công tác khi cần
Trung thực, thẳng thắn, có trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực.
Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương ứng

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NKB ARCHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thoả thuận, hưởng lương tháng thứ 13
Tiếp cận với KTS nước ngoài và các công trình quy mô lớn.
Các chế độ, phúc lợi theo quy định của Nhà nước và theo chế độ riêng của công ty, bao gồm: BHXH, BHYT, BHTN, công tác phí, du lịch...
Môi trường làm việc thân thiện, yên tĩnh, và chuyên nghiệp. Văn phòng hiện đại, view hồ Tây, nhiều cây cảnh, hoa thơm, và đồ ăn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NKB ARCHI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NKB ARCHI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NKB ARCHI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, số 444, phố Hoàng Hoa Thám, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

