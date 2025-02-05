Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Đầu tư Akei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Ngõ 276 Đường La Phù, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Thiết kế các dự án kiến trúc từ ý tưởng ban đầu đến triển khai thực hiện.

• Sử dụng phần mềm 3D và các công cụ thiết kế để tạo ra bản vẽ chi tiết.

• Hợp tác với các kỹ sư và nhà thầu để đảm bảo tính khả thi của thiết kế.

• Tham gia vào các buổi họp với khách hàng để thu thập thông tin và phản hồi.

• Nghiên cứu các xu hướng thiết kế và công nghệ mới trong lĩnh vực kiến trúc.

• Kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện để đảm bảo tuân thủ thiết kế.

• Lập báo cáo và trình bày ý tưởng thiết kế cho các bên liên quan.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.

• Thành thạo các phần mềm thiết kế 3D như AutoCAD, SketchUp, Revit.

• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

• Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng thuyết trình.

• Sáng tạo, có tư duy thiết kế và giải quyết vấn đề.

• Hiểu biết về quy trình xây dựng và pháp lý liên quan.

• Có năng lực tư duy phản biện và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại Công ty CP Đầu tư Akei Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

