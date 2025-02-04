Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG KHÔNG GIAN SỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà C303, tiểu khu Nguyễn Du, Thường Tín, Hà Nội, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

Khảo sát hiện trạng công trình, đo đạc, vẽ lại hiện trạng và bố trí mặt bằng 2D phù hợp.

Triển khai bản vẽ sơ bộ, thiết kế cơ sở và bản vẽ thi công các công trình kiến trúc, nội thất (chung cư, biệt thự. văn phòng, nhà hàng, khách sạn, công trình công nghiệp,...)

Trao đổi nắm bắt nhiệm vụ và thuyết trình, bảo vệ trước chủ đầu tư khi cần.

Phối hợp, khớp nối các bộ môn kỹ thuật liên quan.

Lập tiến độ triển khai các hạng mục dự án công trình, phân công, kiểm soát công việc đối với các Thành viên của nhóm

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất và các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Sử dụng thành thạo các phần mềm Revit, Autocad, Sketchup hoặc các phần mềm chuyên dụng khác có liên quan

Nhiệt tình, trung thực, chủ động và không ngừng học hỏi.

Quyền Lợi

Lương: Hưởng thu nhập xứng đáng với năng lực và thành tích

Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, phát triển kỹ năng trong môi trường khuyến khích đổi mới.

Thúc đẩy sự phát triển cá nhân và cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Tham gia BHXH, phép năm, THƯỞNG LỄ, TẾT, LƯƠNG THÁNG 13, THƯỞNG THÀNH TÍCH... hưởng các khoản phụ cấp theo quy định;

Tham gia các hoạt động giao lưu của công ty như du lịch, workshop, liên hoan.. để gắn kết đội nhóm và nâng cao tinh thần.

Cách Thức Ứng Tuyển

