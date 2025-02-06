Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu

Mức lương 9 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 6, ngõ 8 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

- Diễn họa tốt 3D phối cảnh công trình và Nội Thất.

- Tìm ý và triển khai tốt hồ sơ ý tưởng

- Lập và triển khai tốt bản vẽ kiến trúc, nội thất từ tổng thể đến chi tiết.

- Trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Phần mềm yêu cầu: CAD, 3Dsmax(Su), biết sử dụng Revit là 1 lợi thế

- Kỹ năng thiết kế :

Có khả năng thiết kế các phương án kiến trúc nội - ngoại thất các công trình dân dụng.

Phác thảo, làm ý tưởng tốt.

Vẽ phối cảnh 3D, render, triển khai bản vẽ thi công.

- Kỹ năng cá nhân:

Có khả năng tổ chức công việc hoàn thành đúng thời hạn.

Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục.

Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9 - 16 triệu + thưởng, có thể thỏa thuận theo năng lực.

- Chế độ BHXH, BHYT theo các quy định của nhà nước cùng các chế độ khen

thưởng, phúc lợi khác của công ty như lương tháng 13, du lịch hàng năm, team building, YEP, ...

- Có cơ hội làm việc với các chuyên gia có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực như: Kiến trúc, Nội thất, Lý luận - phê bình, Điêu khắc, Mỹ thuật...

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội khẳng định bản thân, thăng tiến nhanh.

- Được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn sâu, rộng.

- Làm việc giờ hành chính thứ 2 - thứ 6 và các buổi sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin