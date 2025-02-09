Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần xây dựng TEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Chịu trách nhiệm xây dựng mô hình kiến trúc trên phần mềm
- Triển khai hồ sơ bản vẽ kiến trúc từ Thiết kế cơ sở đến bản vẽ thi công
- Bóc tách khối lượng kiến trúc cho công tác đấu thầu
- Thiết kế, tính toán phân tích ánh sáng, năng lượng của dự án
- Kỹ năng rendering phối cảnh và diễn họa kiến trúc,...
- Phối hợp với các bộ môn khác để hoàn thành công việc chung
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm từ 4 năm trở lên, Ưu tiên 9x
- Nhiệt tình với công việc và có khả năng làm thêm giờ nếu cần.
Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở.
- Có cơ hội thăng tiến theo năng lực.
- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT ....
- Thưởng các ngày lễ, tết, Outting, du lịch hè hàng năm.
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
