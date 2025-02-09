Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần xây dựng TEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

- Chịu trách nhiệm xây dựng mô hình kiến trúc trên phần mềm

- Triển khai hồ sơ bản vẽ kiến trúc từ Thiết kế cơ sở đến bản vẽ thi công

- Bóc tách khối lượng kiến trúc cho công tác đấu thầu

- Thiết kế, tính toán phân tích ánh sáng, năng lượng của dự án

- Kỹ năng rendering phối cảnh và diễn họa kiến trúc,...

- Phối hợp với các bộ môn khác để hoàn thành công việc chung

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm từ 4 năm trở lên, Ưu tiên 9x

- Nhiệt tình với công việc và có khả năng làm thêm giờ nếu cần.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở.

- Có cơ hội thăng tiến theo năng lực.

- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT ....

- Thưởng các ngày lễ, tết, Outting, du lịch hè hàng năm.

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển

