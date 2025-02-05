Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Minh Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Minh Vũ
- Hà Nội: Ngõ 221 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế kiến trúc công trình, dự án, lên ý tưởng thiết kế ban đầu.
Sáng tác, thiết kế kỹ thuật thi công các loại công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp;
Triển khai thiết kế theo sự phân công của Trưởng bộ phận quản lý;
Hỗ trợ Lãnh đạo cấp trên trong việc điều hành, quản lý công việc triển khai thiết kế theo từng dự án.
Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công.
Vẽ phối cảnh – Thiết kế ý tưởng.
Các công việc của kiến trúc sư về thiết kế nội, ngoại thất, phối cảnh 3D.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm là 1 lợi thế);
Sử dụng thành thạo autocad, excel, word, G8 (F1) đối với nhân viên dự toán. Quyền lợi Các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Luật lao động;
Tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Minh Vũ Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng: lương tháng thứ 13, theo kết quả SXKD, theo hiệu quả dự án.
- BHXH và các quyền lợi khác theo qui định của Pháp luật.
- Hàng năm có các chế độ phúc lợi của Công ty: Nghỉ mát, dã ngoại, sinh nhật.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Minh Vũ
