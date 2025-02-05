Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Minh Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 221 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế kiến trúc công trình, dự án, lên ý tưởng thiết kế ban đầu.

Sáng tác, thiết kế kỹ thuật thi công các loại công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp;

Triển khai thiết kế theo sự phân công của Trưởng bộ phận quản lý;

Hỗ trợ Lãnh đạo cấp trên trong việc điều hành, quản lý công việc triển khai thiết kế theo từng dự án.

Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công.

Vẽ phối cảnh – Thiết kế ý tưởng.

Các công việc của kiến trúc sư về thiết kế nội, ngoại thất, phối cảnh 3D.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Kiến trúc;

Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm là 1 lợi thế);

Sử dụng thành thạo autocad, excel, word, G8 (F1) đối với nhân viên dự toán. Quyền lợi Các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Luật lao động;

Tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Minh Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận ( từ 13-25 triệu tùy theo năng lực)

- Được hưởng: lương tháng thứ 13, theo kết quả SXKD, theo hiệu quả dự án.

- BHXH và các quyền lợi khác theo qui định của Pháp luật.

- Hàng năm có các chế độ phúc lợi của Công ty: Nghỉ mát, dã ngoại, sinh nhật.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Minh Vũ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.