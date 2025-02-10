Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Jicaroom làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: sảnh B, tòa nhà AZ Sky Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

JC Design Group là đơn vị tư vấn thiết kế ở các lĩnh vực: Quy hoạch, Kiến trúc, Cảnh quan và Nội thất

Thế mạnh chính là các dự án Bất động sản

JC đang tìm kiếm Kiến trúc sư thiết kế cho cả 4 lĩnh vực trên với các đầu mục công việc như sau:

– Đề xuất các ý tưởng thiết kế phù hợp yêu cầu của chủ đầu tư và tiêu chuẩn thiết kế.

– Triển khai, thể hiện các ý tưởng thành sản phẩm là bản vẽ 2D, đồ họa 3D.

– Phát triển, hoàn thiện các ý tưởng thiết kế trước khi triển khai, thể hiện.

– Thuyết trình thiết kế trước chủ đầu tư, cơ quan phê duyệt.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Kiến trúc cảnh quan.

– Từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

– Có khả năng thể hiện 2D, 3D tốt. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành.

– Có năng lực chuyên môn và tư duy sáng tác tốt.

– Có khả năng làm việc chính xác, khoa học, tập trung.

– Có khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt.

– Có khả năng lập kế hoạch, quản lý, điều hành nhóm thiết kế (design team) và phối hợp với các thiết kế phụ (sub-designer) là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Jicaroom Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương thỏa thuận (Lương cứng + % theo KPI).

– BHXH + BHYT + BHTN theo quy định Pháp luật.

– Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần.

– Đánh giá tăng lương ít nhất 1 lần/năm.

– Du lịch trong hoặc ngoài nước ít nhất 1 năm/lần.

– Nghỉ phép 13 ngày/Năm (+1 ngày là sinh nhật), nghỉ phép Lễ Tết theo quy định Pháp luật.

– Môi trường trẻ trung, năng động và thân thiện với gen Z.

– Có kế hoạch phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Jicaroom

