Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần phát triển WEDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng thiết kế, concept công trình (đa dạng về phong cách thiết kế: hiện đại, cổ điển... ; các dạng công trình như nhà ở gia đình, biệt thự, showroom, nhà hàng, văn phòng...)

- Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công mọi giai đoạn của dự án & Bóc tách khối lượng hạng mục.

- Chịu trách nhiệm quyền giám sát tác giả công trình.

- Tham gia giải quyết, chỉ dẫn các vấn đề liên quan tới thiết kế, kỹ thuật đảm bảo xuyên suốt ý tưởng của công trình.

- Gặp gỡ làm việc với khách hàng/chủ đầu tư

- Phối hợp với các phòng ban điều chỉnh, xử lý các thông số kỹ thuật và đề xuất các phương án điều chỉnh, cải tiến;

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 24-35, Có kinh nghiệm kiểm soát bản vẽ

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên, chuyên ngành Kiến trúc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.

- Nắm vững chuyên môn

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm thiết kế chuyên ngành: AutoCad, Photoshop, 3DS Max, Sketchup, Vray,...

- Ưu tiên ứng viên có thẩm mỹ kiến trúc tốt và có nhiều ý tưởng sáng tạo.

- Khả năng giao tiếp tốt, kinh nghiệm tiếp xúc với khách hàng là một lợi thế lớn.

Tại Công ty cổ phần phát triển WEDO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 9-15 triệu / tháng ( thỏa thuận tùy theo năng lực của ứng viên) + thưởng dự án (sau khi hết thử việc)

- Được thưởng theo kết quả phần phụ trách và hoàn thành của team.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện. cởi mở. Là nơi bạn có thể phát huy được khả năng của mình và thăng tiến trong công việc.

- Có nhiều cơ hội phát triển bản thân, phát triển nghề khi có cơ hội tham gia mọi giai đoạn của dự án.

- Có nhiều cơ hội phát triển về chuyên môn và nghề vì được tiếp xúc đa dạng loại công trình.

- 12 ngày nghỉ phép / năm đối với nhân viên chính thức.

- Được Thưởng, Bảo hiểm và các quy chế phúc lợi khác theo quy định chung của công ty.

- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

- Công việc ổn định và lâu dài.

- Cụ thể công việc sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển WEDO

