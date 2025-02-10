Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Lạc Hồng, ngõ 27 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thiết kế diễn họa phối cảnh 3D nội thất, kiến trúc
Làm việc với chủ trì Concept để lên mô hình và diễn họa sản phẩm
Các công việc liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của ban lãnh đạo...;

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học về thiết kế đồ họa, thiết kế kiến trúc, nội thất hoặc liên quan;
Kinh nghiệm từ 1-2 năm;
Sử dụng thành thạo các phần mềm tiêu chuẩn trong ngành như autocad, 3Dmax, lumion, photoshop, sketchup...;
Có năng lực làm việc nhóm và làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc, tư duy tốt, có tinh thần trách nhiệm cao;

Tại Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG NET: 12 - 16 triệu + phụ cấp + thưởng.
LƯƠNG NET: 12 - 16 triệu + phụ cấp + thưởng
Phụ cấp ăn trưa: 40.000/ngày
Phụ cấp ăn trưa
KHÔNG TRÍCH LƯƠNG. Công ty hỗ trợ hoàn toàn chi phí đóng BHXH, Thuế, Công đoàn.
KHÔNG TRÍCH LƯƠNG.
TRẢ LƯƠNG VÀO NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THÁNG. KHÔNG CHẬM LƯƠNG, NỢ LƯƠNG.
Hưởng đầy đủ quyền lợi của BLĐ: BHXH, BHYT, BHTN, ... Công ty hỗ trợ đóng BHXH, thuế, phí công đoàn(KHÔNG TRÍCH LƯƠNG)
Thưởng không giới hạn: thưởng dự án, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng Lễ Tết, thưởng giới thiệu nhân sự, ...
Xét tương lương định kỳ: 1-2 lần/năm
Các chế độ khác (làm thêm giờ, công tác phí, hiếu hỉ, ...).
Tham gia các buổi hoạt động ngoại khoá hàng tháng, du lịch 2 lần/năm, các phong trào thể thao, văn nghệ và các sự kiện lớn của công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được trao quyền làm chủ.
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00 thứ 2 đến thứ 6, và 2 thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30p).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương

Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà Lạc Hồng, 85 Lê Văn Lương, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

