Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH 4i DESIGN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 14 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH 4i DESIGN
Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 71 An Dương Vương, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
- Thiết kế ý tưởng kiến trúc và nội thất các dự án dân dụng - Chịu trách nhiệm chính trình bày slide thuyết trình ý tưởng thiết kế - Quản lý thiết kế đảm bảo chất lượng thiết kế công ty đặt ra và tiến độ dự án - Hướng dẫn các thành viên trong nhóm phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm thiết kế kiến trúc từ 8 năm trở lên; có kinh nghiệm thiết kế đa dạng thể loại công trình. - Sử dụng thành thạo Sketchup, Autocad, Photoshop. - Biết sử dụng Revit là một lợi thế - Tỉ mỉ, sáng tạo và có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH 4i DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: cạnh tranh - Tháng lương thứ 13 và thưởng các dịp lễ tết - Được tham gia thiết kế nhiều thể loại công trình với quy mô và tính chất đa dạng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 4i DESIGN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
