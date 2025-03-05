Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 32, Lê Ấm, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Tham gia vào quá trình thiết kế kiến trúc, phát triển ý tưởng và tạo ra các bản vẽ kỹ thuật cho các dự án xây dựng.

Sử dụng phần mềm Revit để tạo mô hình 3D, bản vẽ 2D, và các tài liệu kỹ thuật liên quan.

Kiểm tra các lỗi xung đột trong thiết kế.

Phối hợp với các thành viên trong nhóm thiết kế

Tham gia vào các cuộc họp, thảo luận, và trình bày ý tưởng thiết kế cho khách hàng.

Theo dõi và cập nhật tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của công việc.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc hoặc các ngành nghề liên quan.

Có 1 hoặc 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.

Nắm vững kiến thức về kiến trúc, thiết kế kiến trúc, và các quy chuẩn xây dựng.

Thiết kế và triển khai bản vẽ kiến trúc bằng phần mềm Revit.

Có khả năng dựng hình và Render phối cảnh ngoại thất, nội thất.

Có tinh thần cầu tiến và mong muốn được gắn bó lâu dài với công ty.

Có tinh thần trách nhiệm, siêng năng chịu khó học hỏi, chịu được áp lực.

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, và đầy thử thách.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

