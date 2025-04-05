Tuyển Kiến trúc sư Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kiến trúc sư Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tòa nhà Alpha, Khu đô thị công nghệ FPT, Phường Hòa Hải, Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Giai đoạn đề án
• Phối hợp bộ phận đầu tư khảo sát mặt bằng khu đất ở các dự án mới theo yêu cầu của lãnh đạo
• Lập phương án tổng mặt bằng dự án theo mặt bằng khu đất được phân công
Giai đoạn triển khai thiết kế
• Quản lý tiến độ - kiểm soát hồ sơ thiết kế của công trình / dự án được phân công đảm bảo tiêu chí: thẩm mỹ, tối ưu công năng, tiết kiệm chi phí
• Phối hợp với BQLDA công trường trong việc hoàn thiện các thủ tục thẩm duyệt, cấp phép Sở ngành
Giai đoạn thi công công trường
• Lập phương án ý tưởng kiến trúc đối với các hạng mục công trình theo yêu cầu từ phía CĐT
• Tham gia phê duyệt shopdrawing các hạng mục ngoại thất, nội thất, cảnh quan
• Phối hợp giám sát thi công các hạng mục ngoại thất, nội thất, cảnh quan các công trình / dự án được phân công
• Đi công tác khi có sự phân công của Lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bằng đại học chính quy, chuyên ngành Kiến trúc
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm thiết kế/ Kiến trúc sư thiết kế/ Kiến trúc sư Dự án

Tại Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng

Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KĐT FPT City, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

