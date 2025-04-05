Tuyển Kiến trúc sư Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Giai đoạn đề án

• Phối hợp bộ phận đầu tư khảo sát mặt bằng khu đất ở các dự án mới theo yêu cầu của lãnh đạo

• Lập phương án tổng mặt bằng dự án theo mặt bằng khu đất được phân công

Giai đoạn triển khai thiết kế

• Quản lý tiến độ - kiểm soát hồ sơ thiết kế của công trình / dự án được phân công đảm bảo tiêu chí: thẩm mỹ, tối ưu công năng, tiết kiệm chi phí

• Phối hợp với BQLDA công trường trong việc hoàn thiện các thủ tục thẩm duyệt, cấp phép Sở ngành

Giai đoạn thi công công trường

• Lập phương án ý tưởng kiến trúc đối với các hạng mục công trình theo yêu cầu từ phía CĐT

• Tham gia phê duyệt shopdrawing các hạng mục ngoại thất, nội thất, cảnh quan

• Phối hợp giám sát thi công các hạng mục ngoại thất, nội thất, cảnh quan các công trình / dự án được phân công

• Đi công tác khi có sự phân công của Lãnh đạo