Tuyển Kiến trúc sư Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng
- Đà Nẵng: Tòa nhà Alpha, Khu đô thị công nghệ FPT, Phường Hòa Hải, Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
Giai đoạn đề án
• Phối hợp bộ phận đầu tư khảo sát mặt bằng khu đất ở các dự án mới theo yêu cầu của lãnh đạo
• Lập phương án tổng mặt bằng dự án theo mặt bằng khu đất được phân công
Giai đoạn triển khai thiết kế
• Quản lý tiến độ - kiểm soát hồ sơ thiết kế của công trình / dự án được phân công đảm bảo tiêu chí: thẩm mỹ, tối ưu công năng, tiết kiệm chi phí
• Phối hợp với BQLDA công trường trong việc hoàn thiện các thủ tục thẩm duyệt, cấp phép Sở ngành
Giai đoạn thi công công trường
• Lập phương án ý tưởng kiến trúc đối với các hạng mục công trình theo yêu cầu từ phía CĐT
• Tham gia phê duyệt shopdrawing các hạng mục ngoại thất, nội thất, cảnh quan
• Phối hợp giám sát thi công các hạng mục ngoại thất, nội thất, cảnh quan các công trình / dự án được phân công
• Đi công tác khi có sự phân công của Lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm thiết kế/ Kiến trúc sư thiết kế/ Kiến trúc sư Dự án
Tại Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng
