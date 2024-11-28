Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TAR.CHITECT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 52 Nguyễn Dữ, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

– Khảo sát, tiếp nhận thông tin ban đầu, lên ý tưởng concept

– Tư vấn chủ đầu tư trước và trong quá trình thiết kế

–Thực hiện các bước từ concept đến thiết kế cơ sở, thiết kế thi công...

– Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên ngành

– Phối hợp làm việc với các phòng ban khác trong suốt quá trình thiết kế và thi công.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ý tưởng thiết kế và trình bày đồ án tốt.

- Có khả năng chủ trì thiết kế là lợi thế.

- Nắm vững quy chuẩn , tiêu chuẩn hiện hành.

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm lĩnh vực thiết kế kiến trúc và nội thất

- Kỹ năng trình bày thông tin lưu loát, có khả năng thuyết trình

- Chịu được áp lực công việc cao

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

- Có chứng chỉ hành nghề KTS là lợi thế

- Có khả năng đi công tác ( ngắn hạn ) theo yêu cầu từ quản lý.

- Tốt nghiệp chính quy tại các trường Đại học chuyên ngành kiến trúc dân dụng và công nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH TAR.CHITECT Thì Được Hưởng Những Gì

– Đóng BHYT, BHXH và chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước.

– Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

– Thưởng cuối năm – Đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng

– Được tham gia các kỳ nghỉ và các sự kiện văn hóa của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAR.CHITECT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin