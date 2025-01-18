Tuyển Kiến trúc sư An Nam Design And Build làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 116 Xuân Thủy,P. Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Xây dựng ý tưởng, phác thảo và phát triển các phương án thiết kế.

- Thực hiện thiết kế các chi tiết kiến trúc, cảnh quan.

- Giám sát tác giả việc thi công công trình theo thiết kế (nếu được yêu cầu)

- Tiếp xúc làm việc trực tiếp với khách hàng.

- Trao đổi tương tác, làm việc nhóm với các bộ phận khác trong quá trình thiết kế

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết các phong cách, quy chuẩn trong thiết kế.

- Xây dựng ý tưởng và phát triển phương án với tinh thần An Nam.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ công việc như: Sket chup, 3Ds max, Corona, Vray, Auto Cad, Photoshop…

- Kỹ năng trình bày thông tin lưu loát, thuyết trình dự án.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm lĩnh vực thiết kế kiến trúc.

- Có khả năng chịu áp lực công việc tốt, tinh thần cầu tiến, yêu nghề và chuyên tâm với công việc.

Tại An Nam Design And Build Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng theo hiệu quả và năng lực làm việc, theo dự án/năm.

- Chế độ nghỉ mát, các hoạt động sôi nổi của công ty.

- Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại An Nam Design And Build

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin