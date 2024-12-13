Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Xây Dựng & Dịch Vụ Phúc Đại Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 533 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế Concept và chủ trì thiết kế, vẽ 3D nhanh

Triển khai hồ sơ thi công, binh phương án kiến trúc, có khả năng làm việc trực tiếp với khách hàng

Phối hợp với các phòng ban có liên quan để triển khai và thực hiện dự án

Triển khai hồ sơ công trình và bàn giao dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên chuyên ngành kiến trúc, xây dựng.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Autocad (hoặc Revit), Sketchup/3DsMax, biết sử dụng phần mềm render là lợi thế

Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Kỹ năng đàm phán là một lợi thế.

Kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm tại vị trí tương đương

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng & Dịch Vụ Phúc Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực và hiệu quả công việc;

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Quà mừng sinh nhật, cưới hỏi, đau ốm hàng năm.

Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng & Dịch Vụ Phúc Đại Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin