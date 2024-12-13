Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Xây Dựng & Dịch Vụ Phúc Đại Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Xây Dựng & Dịch Vụ Phúc Đại Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 533 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế Concept và chủ trì thiết kế, vẽ 3D nhanh
Triển khai hồ sơ thi công, binh phương án kiến trúc, có khả năng làm việc trực tiếp với khách hàng
Phối hợp với các phòng ban có liên quan để triển khai và thực hiện dự án
Triển khai hồ sơ công trình và bàn giao dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên chuyên ngành kiến trúc, xây dựng.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Autocad (hoặc Revit), Sketchup/3DsMax, biết sử dụng phần mềm render là lợi thế
Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Kỹ năng đàm phán là một lợi thế.
Kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm tại vị trí tương đương
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng & Dịch Vụ Phúc Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực và hiệu quả công việc;
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Quà mừng sinh nhật, cưới hỏi, đau ốm hàng năm.
Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng & Dịch Vụ Phúc Đại Nam
