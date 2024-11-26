Tuyển Kiến trúc sư Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kiến trúc sư Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company

Kiến trúc sư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tòa nhà Alpha, Khu đô thị công nghệ FPT, Phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Giai đoạn đề án
Phối hợp bộ phận đầu tư khảo sát mặt bằng khu đất ở các dự án mới theo yêu cầu của lãnh đạo
Lập phương án tổng mặt bằng dự án theo mặt bằng khu đất được phân công
Giai đoạn triển khai thiết kế
Quản lý tiến độ - kiểm soát hồ sơ thiết kế của công trình / dự án được phân công đảm bảo tiêu chí: thẩm mỹ, tối ưu công năng, tiết kiệm chi phí
Phối hợp với BQLDA công trường trong việc hoàn thiện các thủ tục thẩm duyệt, cấp phép Sở ngành
Giai đoạn thi công công trường
Lập phương án ý tưởng kiến trúc đối với các hạng mục công trình theo yêu cầu từ phía CĐT
Tham gia phê duyệt shopdrawing các hạng mục ngoại thất, nội thất, cảnh quan
Phối hợp giám sát thi công các hạng mục ngoại thất, nội thất, cảnh quan các công trình / dự án được phân công
Đi công tác khi có sự phân công của Lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng đại học chính quy, chuyên ngành Kiến trúc
Có it nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm thiết kế/ Kiến trúc sư thiết kế/ Kiến trúc sư Dự án
Sử dụng thành thạo các phần mềm 3D, Render, Revit
Khả năng lập ý tưởng và diễn họa tốt
Khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt, trách nhiệm, cầu tiến, nhanh nhẹn
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề thiết kế
Ưu tiên ứng viên am hiểu về các quy định, nghị định, thông tư, luật pháp liên quan đến xây dựng
Ưu tiên ứng viên am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại vật liệu hoàn thiện
Ưu tiên ứng viên am hiểu về tiến trình pháp lý của 1 dự án

Tại Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực)
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company

Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 137 Nguyễn Thị Thập, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kien-truc-su-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job257334
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Kiến trúc sư Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Kiến trúc sư Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 30 Triệu Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS
9 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Xây dựng AXAVN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Xây dựng AXAVN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng AN NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng AN NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TAR.CHITECT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TAR.CHITECT
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Xây Dựng AFTA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu Công Ty CP Tư Vấn Và Xây Dựng AFTA
10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Xây dựng AXAVN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Xây dựng AXAVN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 30 Triệu Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS
9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Xây Dựng & Dịch Vụ Phúc Đại Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Xây Dựng & Dịch Vụ Phúc Đại Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Và Xây Dựng MVN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Và Xây Dựng MVN
Trên 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư An Nam Design And Build làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu An Nam Design And Build
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KAK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KAK
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Thọ Quang Phát làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Thọ Quang Phát
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Xây Dựng AFTA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 13 Triệu Công Ty CP Tư Vấn Và Xây Dựng AFTA
12 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Javiar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,000 USD Công Ty TNHH Javiar
400 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH 4i DESIGN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH 4i DESIGN
14 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu JobsGO Recruit
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DANACOM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DANACOM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORD
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư MARA Studio làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu MARA Studio
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Vietart Food & Beverage làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Vietart Food & Beverage
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 59S làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 59S
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Vietart Food & Beverage làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Vietart Food & Beverage
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 30 Triệu Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS
9 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E PLUS D làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E PLUS D
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Navigos Search làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 USD Navigos Search
12 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm