Tuyển Kiến trúc sư Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng
- Đà Nẵng: Tòa nhà Alpha, Khu đô thị công nghệ FPT, Phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
Giai đoạn đề án
Phối hợp bộ phận đầu tư khảo sát mặt bằng khu đất ở các dự án mới theo yêu cầu của lãnh đạo
Lập phương án tổng mặt bằng dự án theo mặt bằng khu đất được phân công
Giai đoạn triển khai thiết kế
Quản lý tiến độ - kiểm soát hồ sơ thiết kế của công trình / dự án được phân công đảm bảo tiêu chí: thẩm mỹ, tối ưu công năng, tiết kiệm chi phí
Phối hợp với BQLDA công trường trong việc hoàn thiện các thủ tục thẩm duyệt, cấp phép Sở ngành
Giai đoạn thi công công trường
Lập phương án ý tưởng kiến trúc đối với các hạng mục công trình theo yêu cầu từ phía CĐT
Tham gia phê duyệt shopdrawing các hạng mục ngoại thất, nội thất, cảnh quan
Phối hợp giám sát thi công các hạng mục ngoại thất, nội thất, cảnh quan các công trình / dự án được phân công
Đi công tác khi có sự phân công của Lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có it nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm thiết kế/ Kiến trúc sư thiết kế/ Kiến trúc sư Dự án
Sử dụng thành thạo các phần mềm 3D, Render, Revit
Khả năng lập ý tưởng và diễn họa tốt
Khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt, trách nhiệm, cầu tiến, nhanh nhẹn
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề thiết kế
Ưu tiên ứng viên am hiểu về các quy định, nghị định, thông tư, luật pháp liên quan đến xây dựng
Ưu tiên ứng viên am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại vật liệu hoàn thiện
Ưu tiên ứng viên am hiểu về tiến trình pháp lý của 1 dự án
Tại Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực)
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Giáo dục Quốc tế FPT tại Đà Nẵng Pro Company
