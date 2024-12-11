Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG HOÀI AN PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG HOÀI AN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG HOÀI AN PHÁT

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG HOÀI AN PHÁT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 566/3C Đường D3, KP Thạnh Bình, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thiết kế phương án hoặc phát triển ý tưởng thiết kế.
Triển khai các bản vẽ cơ sở, bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ thi công.
Vẽ thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng, kiến trúc, phối cảnh 3D và nội, ngoại thất công trình.
Phối hợp với các bộ phận kết cấu, điện, nước thực hiện công việc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trường Cao đẳng, Đại học xây dựng/Đại học kiến trúc chuyên ngành Kiến trúc.
Sử dụng thành thạo các phần mềm 3D Max, AutoCad, Photoshop.... ,
Đam mê nghề nghiệp, năng động, nhiệt tình và cầu thị. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sáng tạo & đi công tác khi được điều động.
đi công tác khi được điều động.
Tiếng Anh: Viết và đọc hiểu bản vẽ, tài liệu; giao tiếp tốt là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thiết kế nhà xưởng Công nghiệp và có Chứng chỉ nghề.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG HOÀI AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận.
Được hưởng: lương tháng thứ 13, theo kết quả SXKD, theo hiệu quả dự án.
BHXH và các quyền lợi khác theo qui định của Pháp luật.
Hàng năm có các chế độ phúc lợi của Công ty: Nghỉ mát, dã ngoại, sinh nhật.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG HOÀI AN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG HOÀI AN PHÁT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG HOÀI AN PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 566/3C Đường D3, khu phố Thạnh Bình, Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

