Tuyển Kiến trúc sư Công Ty HT & Cộng Sự làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Phố Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

• Lên phương án thiết kế layout các nội thất các công trình dân dụng cũng như công cộng …

• Lên phối cảnh 3D minh họa các không gian theo Moodboard đã được thông qua .

• Triển khai bản vẽ sơ bộ ý đồ thiết kế - phối hợp với các bộ môn triển khai kỹ thuật và hiện trường thi công .

• Triển khai bản vẽ hồ sơ thiết kế nội - ngoại thất (chủ yếu sẽ là nội thất )

• Quản lý hồ sơ theo suốt dự án

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã có kinh nghiệm thiết kế ít nhất 3 năm.

• Có kinh nghiệm triển khai phối hợp kỹ thuât.

• Có thẩm mỹ cao.

• Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp: ĐHXD, ĐH Kiến trúc chuyên ngành nội thất.

• Ưu tiên các bạn nam. (đối với bộ phận kỹ thuật)

Tại Công Ty HT & Cộng Sự Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty HT & Cộng Sự

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin