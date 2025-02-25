Tuyển Kiến trúc sư Công Ty HT & Cộng Sự làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty HT & Cộng Sự
Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21 Phố Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
• Lên phương án thiết kế layout các nội thất các công trình dân dụng cũng như công cộng …
• Lên phối cảnh 3D minh họa các không gian theo Moodboard đã được thông qua .
• Triển khai bản vẽ sơ bộ ý đồ thiết kế - phối hợp với các bộ môn triển khai kỹ thuật và hiện trường thi công .
• Triển khai bản vẽ hồ sơ thiết kế nội - ngoại thất (chủ yếu sẽ là nội thất )
• Quản lý hồ sơ theo suốt dự án
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Đã có kinh nghiệm thiết kế ít nhất 3 năm.
• Có kinh nghiệm triển khai phối hợp kỹ thuât.
• Có thẩm mỹ cao.
• Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp: ĐHXD, ĐH Kiến trúc chuyên ngành nội thất.
• Ưu tiên các bạn nam. (đối với bộ phận kỹ thuật)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty HT & Cộng Sự
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
