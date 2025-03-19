Tuyển Kiến trúc sư JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tham gia thiết kế ý tưởng và hồ sơ thiết kế bản vẽtheo từng giai đoạn của dự án.

- Phối hợp với kỹ sư hiện trường để lên phương án và triển khai bản vẽ thi công.

- Phối hợp với các bộ môn kết cấu, cơ điện, PCCC để hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

- Triển khai bản vẽ shopdrawing

- Dựng phối cảnh 3D và render

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc, có thể làm việc tại công trường khi cần

- Kinh nghiệm thiết kế:

02 ứng viên 2năm triển khai hoàn thiện bản vẽ thi công nhà xưởng công nghiệp.

02 ứng viên từ 10~15 năm triển khai hoàn thiện bản vẽ thi công nhà xưởng công nghiệp.

- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm thiết kế từ giai đoạn ý tưởng tới thiết kế bản vẽ thi công.

- Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế,

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, Sketchup, Office và 1 trong các phần mềm render Lumion, Enscape, Vray

- Giao tiếp tiếng Anh tốt là lợi thế.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7: 8:00-12:00, 13:00-17:00; thứ 7 làm việc cách tuần

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15 - 25 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

- Đóng BHXH full lương, phụ cấp ăn trưa

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, an toàn cao.

- Chế độ khen thưởng theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

