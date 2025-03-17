Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XCONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XCONS VIỆT NAM
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 20 Núi Trúc, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Nhận data khách hàng từ cấp quản lý, chủ trì tư vấn thiết kế, kết hợp với nhân viên kinh doanh ký hợp đồng thiết kế
Chủ trì triển khai thiết kế các công trình đã ký
Chủ trì tư vấn thi công, kết hợp với nhân viên dự toán và bộ phận liên quan ký hợp đồng thi công
Nhận KPI ký đầu vào từ cấp quản lý, chịu trách nhiệm hoàn thành KPI
Triển khai các công việc được cấp quản lý giao
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chủ trì thiết kế
Có kinh nghiệm tư vấn ký hợp đồng thiết kế, hợp đồng thi công
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng dự án, thi công, có thể đi làm ngay
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XCONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 12 - 18 triệu + sản lượng (Thu nhập không giới hạn)
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định
Tham quan, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XCONS VIỆT NAM
