Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XCONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Núi Trúc, Ba Đình, Quận Ba Đình

Nhận data khách hàng từ cấp quản lý, chủ trì tư vấn thiết kế, kết hợp với nhân viên kinh doanh ký hợp đồng thiết kế

Chủ trì triển khai thiết kế các công trình đã ký

Chủ trì tư vấn thi công, kết hợp với nhân viên dự toán và bộ phận liên quan ký hợp đồng thi công

Nhận KPI ký đầu vào từ cấp quản lý, chịu trách nhiệm hoàn thành KPI

Triển khai các công việc được cấp quản lý giao

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chủ trì thiết kế

Có kinh nghiệm tư vấn ký hợp đồng thiết kế, hợp đồng thi công

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng dự án, thi công, có thể đi làm ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XCONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 - 18 triệu + sản lượng (Thu nhập không giới hạn)

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định

Tham quan, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm

