Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Hà Nội ngàn năm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phòng 901C, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thiết kế phác thảo phương án kiến trúc cho các dự án được giao;

Giám sát dự án từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành dự án để đảm bảo thiết kế chất lượng, sáng tạo và mang tính thực tiễn cao;

Lập nhiệm vụ thiết kế, đảm bảo tất cả công trình được tiến hành theo tiêu chuẩn đặc thù, quy định của luật xây dựng, các hướng dẫn qui định;

Phối hợp làm việc cùng nhóm dự án, phối hợp với các bộ môn kỹ thuật khác như: kết cấu, nội thất; …

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Kiến trúc hoặc chuyên ngành khác có liên quan;

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm thiết kế ý tưởng;

Nắm vững quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế xây dựng của bộ xây dựng ban hành;

Tại Công ty Cổ phần Hà Nội ngàn năm Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Lương thưởng cạnh tranh: 15.000.000 -20.000.000,(tuỳ vào năng lực của ứng viên)

Xét tăng lương hàng năm theo hiệu quả công việc

Thưởng lễ tết, phép năm và các chế độ khác theo quy định.

Thời gian làm việc: 8h – 17h từ Thứ 2 – Thứ 6 và 2 thứ bảy cách tuần.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi kĩ hơn khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hà Nội ngàn năm

