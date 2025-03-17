Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1 Đơn Nguyên B, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Triển khai bản vẽ ý tưởng concept cho phương án thiết kế các dự án của công ty;
Triển khai dự án từ bước quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công;
Phối hợp với bộ môn để thực hiện dự án;
Kiểm tra rà soát chất lượng hồ sơ bản vẽ nộp cho khách hàng, chủ đầu tư;
Lập kế hoạch công việc, tiến độ triển khai dự án khi được giao nhiệm vụ;
Tham gia giám sát tác giả các công trình thực hiện.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kiến trúc các Trường Đại học kiến trúc, Đại học xây dựng....
Số năm kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên
Có kinh nghiệm triển khai dự án;
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn: Revit, Autocad và các phần mềm đồ họa khác: 3DS max, Sketchup, Photoshop...;
Revit
Autocad
3DS max, Sketchup, Photoshop...;
Trung thực, có tác phong nhanh nhẹn;
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
Chịu được áp lực công việc cao, có tính thần trách nhiệm, xác định làm việc lâu dài;
Yêu cầu ứng viên hiểu rõ về ngành nghề tư vấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cơ bản 12 – 15 triệu/tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực) + thưởng theo công trình
12 – 15 triệu/tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực) + thưởng theo công trình
Lương thưởng tháng 13
Review đánh giá năng lực, tăng lương định kỳ 1 lần/ năm
Làm việc và hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định chung của công ty;
Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến;
Được cấp trang thiết bị đầy đủ để phụ vụ công việc;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước;
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;
Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỉ, nghỉ mát, nghỉ phép hàng năm, thưởng ngày lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: sảnh B, đơn nguyên B, toà LICOGI 13, 164 Khuất Duy Tiến

