Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 Đơn Nguyên B, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Triển khai bản vẽ ý tưởng concept cho phương án thiết kế các dự án của công ty;

Triển khai dự án từ bước quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công;

Phối hợp với bộ môn để thực hiện dự án;

Kiểm tra rà soát chất lượng hồ sơ bản vẽ nộp cho khách hàng, chủ đầu tư;

Lập kế hoạch công việc, tiến độ triển khai dự án khi được giao nhiệm vụ;

Tham gia giám sát tác giả các công trình thực hiện.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kiến trúc các Trường Đại học kiến trúc, Đại học xây dựng....

Số năm kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên

Có kinh nghiệm triển khai dự án;

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn: Revit, Autocad và các phần mềm đồ họa khác: 3DS max, Sketchup, Photoshop...;

Trung thực, có tác phong nhanh nhẹn;

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

Chịu được áp lực công việc cao, có tính thần trách nhiệm, xác định làm việc lâu dài;

Yêu cầu ứng viên hiểu rõ về ngành nghề tư vấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cơ bản 12 – 15 triệu/tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực) + thưởng theo công trình

Lương thưởng tháng 13

Review đánh giá năng lực, tăng lương định kỳ 1 lần/ năm

Làm việc và hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định chung của công ty;

Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến;

Được cấp trang thiết bị đầy đủ để phụ vụ công việc;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước;

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;

Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỉ, nghỉ mát, nghỉ phép hàng năm, thưởng ngày lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

