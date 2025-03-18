Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Viglacera - Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Kiến trúc sư có tố chất tốt, ham học hỏi và đam mê, nhiệt huyết.

Biết phối hợp và có khả năng làm nhóm

Chịu được áp lực cao trong công việc

Có kinh nghiệm trong việc phối hợp triển khai các dự án đa chức năng; đã từng triển khai các dự án công trình dân dụng cao tầng là một lợi thế.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 1 đến 5 năm

Yêu cầu bằng cấp: Đại học

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12-18 triệu

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, được đào tạo bài bản để tham gia các dự án đa dạng, có tính sáng tạo cao.

Có điều kiện làm việc với các tư vấn hàng đầu của nước ngoài

Có đầy đủ chế độ ưu đãi, bảo hiểm xã hội và hợp đồng lao động theo quy định của nhà nước

Thời gian làm việc: các ngày trong tuần trừ thứ 7 và Chủ nhật

Thời gian thử việc: 02 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin