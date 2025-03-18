Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Viglacera
- Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Kiến trúc sư có tố chất tốt, ham học hỏi và đam mê, nhiệt huyết.
Biết phối hợp và có khả năng làm nhóm
Chịu được áp lực cao trong công việc
Có kinh nghiệm trong việc phối hợp triển khai các dự án đa chức năng; đã từng triển khai các dự án công trình dân dụng cao tầng là một lợi thế.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: từ 1 đến 5 năm
Yêu cầu bằng cấp: Đại học
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Yêu cầu bằng cấp: Đại học
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 12-18 triệu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, được đào tạo bài bản để tham gia các dự án đa dạng, có tính sáng tạo cao.
Có điều kiện làm việc với các tư vấn hàng đầu của nước ngoài
Có đầy đủ chế độ ưu đãi, bảo hiểm xã hội và hợp đồng lao động theo quy định của nhà nước
Thời gian làm việc: các ngày trong tuần trừ thứ 7 và Chủ nhật
Thời gian thử việc: 02 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL
